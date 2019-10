Violenza negli ospedali, l’Ordine degli Infermieri lancia un appello

“Gli infermieri non possono essere lasciati da soli ad affrontare situazioni come quella che si è verificata lunedì scorso nel Pronto Soccorso di Vicenza e qualche settimana fa ad Arzignano. Va sia sostenuta e promossa una campagna contro la violenza, come quella avviata dall’Ordine degli Infermieri di Arezzo, così come va dato un plauso ad iniziative come quella di Arzignano con la presenza di un servizio di sicurezza privata presso il Pronto Soccorso”.

Il presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Vicenza, Federico Pegoraro, interviene così dopo i recenti episodi di aggressione ad infermieri nei servizi di Pronto Soccorso: “In questi ultimi anni – dice preoccupato – si è registrato un aumento vertiginoso di casi come questo, tanto che come Ordine provinciale ce ne siamo occupati più volte, mentre in passato non avevamo mai avuto occasione di dover affrontare questo tema. La nostra Federazione Nazionale e quella dei medici hanno attivato una formazione specifica sulla sicurezza per i propri iscritti. Ad Arezzo L’Ordine delle Professioni Infermieristiche locale ha lanciato l’hastag #RispettaChiTiAiuta, veicolato tramite uno spot che mette in evidenza come oltre l’89% degli operatori della salute sia stato vittima di violenza fisica o verbale sul luogo di lavoro, che è diventato virale in pochi giorni”.

“Credo – conclude Pegoraro – che tutti gli enti preposti debbano cercare assieme sinergie e soluzioni per arginare questi episodi che non sono limitati solo a chi ha problematiche con le dipendenze da alcol e droga, ma spesso coinvolgono persone magari esasperate da situazioni di panico o di nervosismo e tensione.”.

Foto Fonte Opi Arezzo