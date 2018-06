Violenta rissa fra bande di rumeni: speronamenti e aggressione

Violenta rissa intorno alla mezzanotte del 20 giugno in prossimità del centro commerciale “Il Grifone” e del vicino supermercato “LIDL”, proprio sulla carreggiata della SS47 a Bassano del Grappa.

L’evento ha visto coinvolti soggetti di nazionalità rumena, più precisamente due parti contrapposte composte da 10 persone e da 2 persone.

Il gruppo più consistente ha fisicamente aggredito l’altro prima speronando l’automobile e poi aggredendoli con armi contundenti e da taglio. I due, subite diverse ferite, sono riusciti comunque a guadagnare la fuga ed a farsi trasportare in ospedale.

Il tempestivo avviso su “112” di alcuni privati cittadini di passaggio ha mobilitato la Compagnia Carabinieri di Bassano con un impiego complessivo di oltre 30 uomini.

Grazie a veloci indagini e conoscenza del territorio i militari della Compagnia di Bassano del Grappa hanno identificato compiutamente i 2 feriti e rintracciato altre 13 persone compiutamente identificate. Di queste 13, 2 sono state sottoposte a fermo di iniziativa della Polizia Giudiziaria ed 8 sono state denunciate in stato di correità secondo quanto emerso dalle prime indagini; le rimanenti 3 non hanno al momento connessioni con l’episodio.

Le indagini dei Carabinieri proseguono per meglio delineare la situazione.

Rimaniamo ovviamente in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria per completare il quadro e poter essere maggiormente specifici.