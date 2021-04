Viola il coprifuoco con marijuana nello zaino: 19enne denunciato per spaccio

Nella notte, i Carabinieri della Tenenza di Dueville hanno denunciato A.M., diciannovenne residente a Costabissara, per detenzione di marijuana ai fini di spaccio.

La pattuglia che ha fatto la denuncia ha trovato il ragazzo alla guida di un motorino in via IV Novembre a Costabissara intorno a mezzanotte. Dopo aver constatato che il guidatore non aveva i requisiti per circolare durante il coprifuoco, i militari hanno perquisito lo zaino del giovane, rinvenendo 10 grammi di marijuana suddivisa in dosi da circa mezzo grammo, avvolte nel cellophane. Nello zaino erano stati trovati anche un grinder e circa una cinquantina di euro tra monete e banconote di piccolo taglio.

Dato il confezionamento della sostanza e il tipo di taglio di banconote e monete, i Carabinieri hanno fatto intervenire un sottoufficiale per perquisire anche l’abitazione del giovane. In casa del ragazzo, che vive con i genitori, sono stati trovati altri dieci grammi e un bilancino di precisione.

Per gli indizi di colpevolezza, i Carabinieri hanno denunciato A.M. a piede libero per detenzione ai fini di spaccio e l’hanno inoltre sanzionato per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Le indagini ora proseguono per risalire al “grossista” da cui si era rifornito il giovane.