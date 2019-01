VIOFF – Sabato tuor di aperitivi in centro e cocktail in Basilica

VIOFF Golden Wood edition, sabato 19 gennaio tour itinerante di aperitivi tematici in centro storico e cocktail in Basilica

Nel pomeriggio esibizioni del Coro Alpino dell’Altopiano e delle giovani promesse dell’Asiago Hockey

Si terrà sabato 19 gennaio, dalle 18 alle 2, il tour itinerante di aperitivi tematici in alcuni locali del centro storico (Moplen, Ostaria Il Grottino, Julien, Ovosodo, Angolo Palladio), parte del cui ricavato sarà devoluto alla ricostituzione di un bosco sull’Altopiano di Asiago.

L’iniziativa, che rientra nella tre giorni di eventi (dal 18 al 20 gennaio) dell’edizione winter 2019 di “VIOFF Golden Wood edition” – il Vicenza Fuori Fiera ideato dal Comune di Vicenza per promuovere la città e le sue eccellenze in occasione di Vicenzaoro January – è a cura di Cuore Matto Gold in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive .

I desk per la raccolta fondi saranno gestiti dalla sezione vicentina dell’Associazione Nazionale Alpini che sarà presente anche all’Italian Exhibition Group – Quartiere Fieristico di Vicenza venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 gennaio, dalle 10 alle 17.

Sempre sabato 19 gennaio, dalle 19 alle 21.30 Italian Exhibition Group organizzerà il cocktail di benvenuto “Vicenzaoro Opening Cocktail” in Basilica palladiana riservato a tutta la comunità di espositori, visitatori, opinion leader, stampa internazionale presente in occasione della manifestazione. L’evento sarà accompagnato dal Jazz Ensemble del Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”.

Sabato 19 gennaio, inoltre, dalle 16.30, sulla scalinata della Loggia del Capitaniato in piazza dei Signori, si potrà assistere all’esibizione del Coro Alpino dell’Altopiano “L’eco delle Valli di Lusiana”.

Contemporaneamente nella pista di pattinaggio su ghiaccio allestita in piazza Biade andranno in scena le giovani promesse dell’Asiago Hockey. Domenica 20 gennaio, alle 18, invece, sarà dato spazio alle vecchie glorie dell’Altopiano, gli “Old Bears”.

“Sarà emozionante vedere i ragazzi divertirsi e, al tempo stesso, fare beneficenza grazie alla raccolta fondi che caratterizzerà la tre giorni di eventi e che andrà a sostenere la ricostruzione di un bosco sull’Altopiano di Asiago – ha spiegato l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine –. Il tutto, ci tengo a sottolinearlo, grazie all’Italia migliore rappresentata dagli alpini che saranno presenti sia nei locali destinati agli aperitivi che in fiera”.

“L’Associazione Nazionale Alpini, e, in particolare, la sezione di Vicenza Monte Pasubio insieme con la sua unità di Protezione Civile, è ben lieta di dare il proprio contributo a questa iniziativa realizzata dal Comune di Vicenza in collaborazione con Italian Exhibition Group – ha sottolineato il presidente della sezione A.N.A. Vicenza Luciano Cherobin –. I nostri volontari intervenuti durante l’emergenza sull’Altopiano hanno stretto rapporti umani molto forti con le popolazioni colpite dagli eventi alluvionali e, in linea con lo spirito degli Alpini, che da sempre si adoperano per le persone in difficoltà, desiderano aiutarli anche in questa fase di ricostruzione del tessuto economico-sociale della zona”.

“Vicenzaoro investe nel cuore della città – ha aggiunto Ugo Ravanelli, amministratore delegato di Italian Exhibition Group – con un evento in Basilica palladiana dedicato a espositori, visitatori e stampa, nell’ottica di una precisa volontà sinergica con il territorio e in quella di offrire ai visitatori di tutto il mondo la migliore esperienza sotto ogni profilo, in una delle capitali della cultura e motore dell’economia”.

VIOFF Golden Wood edition

VIOFF Golden Wood edition è un’iniziativa realizzata dal Comune di Vicenza con la collaborazione di Italian Exhibition Group, Vicenzaoro, Unione Montana Spettabile Reggenza 7 Comuni, Consorzio Turistico Vicenzaè, Fondazione Teatro Comunale di Vicenza, Coldiretti.

Partner: Veneto Agricoltura; Apindustria, CNA, Confartigianato, Confcommercio; Confindustria; ANA Vicenza; Biblioteca Bertoliana, Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza; Meneghini&Associati; Gruppo Aim, SVT; Cuore Matto Gold, MondoMostre, Vicenza In Oro, con il contributo di Cassa Rurale e Artigiana di Brendola; del Gruppo Bancario Iccrea; Latterie Vicentine, Belluscio Assicurazioni, Palakiss.

Media partner: Il Giornale di Vicenza, Rete Veneta, TVA Vicenza, Tviweb, Vvox.

Il programma delle iniziative sarà dedicato alla raccolta fondi a favore dell’Altopiano di Asiago colpito da eventi alluvionali che hanno causato ingenti danni al patrimonio boschivo. Le donazioni potranno essere effettuate al seguente C/C bancario: IT16Z0306960131100000046006, causale: Donazione Boschi Altopiano 7C.