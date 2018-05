VILLAGA – Sei serate con i “bisi” di Pozzolo

Sei serate alla scoperta dello straordinario sapore dei Bisi di Pozzolo. Sì perché nelle colline attorno a Villaga ed in particolare nei terrazzamenti della frazione di Pozzolo, ci sono il microclima e il terreno ideale per la coltivazione di piselli (bisi, appunto) di eccezionale qualità. Tanto che i Ristoratori Confcommercio dell’area, assieme all’Amministrazione Comunale, da alcuni anni dedicano a questo prodotto una rassegna enogastronomica che porta tantissimi buongustai in una zona di grande pregio naturalistico, con gli splendidi Colli Berici protagonisti. A maggio e giugno, dunque, sarà possibile partecipare a sei serate a tema dal titolo “Bisi e dintorni”, durante le quali gustare il pregiato legume autoctono. Si inizia il 4 maggio alla pizzeria e trattoria all’Alpino di Pozzolo di Villaga, dove dopo una serie di antipasti (tra cui un interessante “Fiori di zucca ripieni di ricotta e nocciole su vellutata di Bisi), si potranno degustare una serie di pizze a tema, tra cui una pizza con farina integrale dove i piselli sono abbinati a code di gambero. Si prosegue l’11 maggio con la serata alla Trattoria Sabrina di Villaga dove, dopo gli antipasti a base di Bisi, si punta sui classici risotto e fettuccine con Bisi. I piselli di Pozzolo accompagneranno poi un “Agnello nostrano al forno” per tornare protagonisti nel dessert, con un curioso “Bignè verde ai Bisi con ripieno di crema diplomatica alle amarene”. Anche il 18 maggio, al Ristorante ai Canonici di Barbarano Mossano, il dessert sfrutterà la dolcezza naturale dei piselli locali, che verranno usati per una salsa ad accompagnare una cheese cake e un crumble al cioccolato; ma sarà possibile gustarli anche in una serie di antipasti (interessante la “Frittatina con Bisi e bruscandoli), primi piatti (tra cui delle “Lasagnette fatte in casa con Bisi, zenzero e ricotta affumicata”) e come contorno di una succulenta Quaglia al forno con ripieno di prugne. Per gli amanti della pizza un’altra occasione per degustare i Bisi di Pozzolo sarà il 23 maggio alla pizzeria Cà Martina di Zovencedo, anche qui con una degustazione dove non mancheranno insoliti abbinamenti: ad esempio la “Pizza con mozzarella, seppioline spadellate, Bisi e pesto di mandorle” o una “Pizza doppio Crunch con Squacquerone, Bisi e prosciutto cotto di Masè”. Si torna in cucina, il 25 maggio al Barbagianni di Toara di Villaga, con un menu molto ricco, nel quale spiccano gli “Gnocchi di patate con Bisi alle erbe aromatiche e tartufo nero” e una “Insalata di legumi, Bisi novelli, pomodorini, pancetta affumicata e scaglie di grane”; anche qui i piselli accompagnano il commensale fino al dessert, con una “Crostata di Bisi e ricotta con frutti di bosco”. Le serata enogastronomiche si chiudono il 2 giugno alla Trattoria Berica di Pozzolo di Villaga, con un menu che prevede, tra l’altro, una “Tartare di manzo nostrana, con gelatina di Bisi, uovo marinato e fiori di maggio” tra gli antipasti, una “Lasagna gratinata ai Bisi e ragout di faraona” tra i primi, uno “Sformato di Bisi e fiore di zucchina ripieno di ricotta e basilico” tra i secondi e infine, come dessert, pure il “Gelato ai Bisi”. Per tutto il periodo della rassegna, menu degustazione saranno disponibili anche nelle trattorie Gemma dei Berici di Pozzolo di Villaga, Valle Verde di Pozzolo di Villaga e Belvedere di Villaga.