VicenzaCultura, è nato il nuovo canale YouTube del Comune di Vicenza

È online VicenzaCultura, il nuovo canale YouTube del Comune di Vicenza che offrirà uno sguardo privilegiato sull’arte, l’architettura, gli eventi e condurrà attraverso percorsi originali alla scoperta dei musei e delle bellezze che hanno permesso a Vicenza di essere inserita nella lista Unesco dal 1994.

“Una finestra sulla cultura della nostra città attraverso la quale conoscere la straordinaria ricchezza di Vicenza e del suo territorio – spiega l’assessore alla cultura Simona Siotto – . Questo vuole essere il nuovo canale VicenzaCultura, uno strumento pensato affinché tutti possano conoscere l’importante patrimonio della città e la vivacità che da sempre si manifesta attraverso la musica, il teatro, la danza ospitati in luoghi unici”.

Il canale viene inaugurato con un video girato in città dal pianista cubano Gonzalo Rubalcaba che fu protagonista al Teatro Olimpico – primo teatro coperto al mondo, opera di Andrea Palladio – di un concerto nell’ambito di New Conversation Vicenza Jazz, edizione 2016. Un estratto del concerto, registrato dal vivo, è ora a disposizione del pubblico che potrà anche ascoltare la voce del musicista mentre racconta l’emozione di passeggiare nel centro storico di Vicenza e di esibirsi in un luogo unico come il Teatro Olimpico.

L’artista cubano è presentato da un contributo video dell’assessore alla cultura Simona Siotto: “Ritengo che questo strumento sarà non solo in questo periodo, in cui purtroppo i luoghi della cultura sono chiusi, ma anche più avanti, un modo per conoscere i nostri musei e quanto offre la nostra città. Purtroppo molte persone non possono accedere ai luoghi della cultura per motivi di salute o per motivi economici: è anche a loro che vogliamo rivolgerci perchè possano godere anch’essi, seppure dalle loro case, della ricchezza che tutti possediamo”.

Il patrimonio della città annovera numerosi siti di interesse. Oltre al Teatro Olimpico, a cui è affidato il ruolo di protagonista nell’apertura del nuovo canale, saranno valorizzati su YouTube altri due spazi palladiani imperdibili per i turisti che arrivano in città: la Basilica palladiana, monumento nazionale e destinata ad ospitare grandi mostre, e Palazzo Chiericati, il Museo civico della città che raccoglie opere dal Duecento al Novecento.

E poi il Museo Naturalistico Archeologico e la vicina chiesa di Santa Corona e, infine, il Museo del Risorgimento e della Resistenza ospitato a Villa Guiccioli.

Il canale racconterà anche dei festival che animano la città: il Vicenza jazz, gli Spettacoli classici e le rassegne principali curate con le associazioni del territorio. Inoltre ospiterà contributi delle realtà culturali particolarmente amate dal pubblico.

Inoltre VicenzaCultura getterà lo sguardo oltre i confini della città, visto che dal 1996 il sito Unesco, comprensivo di Vicenza, è stato ridenominato “La città di Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto” includendo anche le altre 21 ville del territorio regionale.

Sarà quindi uno strumento di ampio respiro che vuole da un lato portare nelle case dei cittadini le bellezze che tutti ormai conoscono e amano, con immagini ed eventi unici e approfondimenti culturali di alto livello, dall’altro promuovere Vicenza come meta turistica d’eccellenza.