VICENZA – Torna il mercatino “Non ho l’età”

Domenica 9 febbraio, “Non ho l’età – Mercato Antiquariato Collezionismo & Vintage” sarà in tutte le piazze e vie del centro di Vicenza, da piazza Castello fino a piazza dei Signori e piazza Biade, con una selezione di oggetti antichi e vintage: cartoline, oggetti in vetro, stampe, accessori per lui e per lei e tante idee regalo per San Valentino. La manifestazione, organizzata da Non ho l’età con l’assessorato alle attività produttive presenta, come ogni seconda domenica del mese, una selezione degli operatori più interessanti, provenienti da tutti Italia.

“A.A.A. – Arte, Arredi, Allestimenti”, lo spazio dedicato alla casa e alla persona, sarà in corso Fogazzaro e piazza Matteotti, con un accattivante mix tra antico e contemporaneo, artigianato e arte.

Tra le foto del mercato in Facebook e Instagram, pubblicate usando l’hashtag #nonholetàvicenza verranno scelti li scatti più interessanti che verranno poi premiati con un “dolce” omaggio.

Al punto informazioni in piazza dei Signori si avrà a disposizione personale per l’assistenza, con le mappe del mercato e della città di Vicenza ed i gadget di Non ho l’età.

Per chi vuole godere del relax domenicale, l’appuntamento con “Vinili & Brunch” è domenica dalle 11.00 alle 15.00 all’enoteca “Alle Erbe” in piazza delle Erbe a Vicenza.

Infine, Non ho l’età sabato 8 febbraio alle 15.45 propone una visita guidata alla mostra “Ritratto di donna. Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi”. Per informazioni sulle modalità di prenotazione: info@antiquariatovicenza.it / 3496410654.

Per rimanere aggiornati sulle attività di Non ho l’età si possono consultare il sito internet www.antiquariatovicenza.it, la pagina facebook www.facebook.it/Antiquariato.Vi e la pagina instagram