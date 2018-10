VICENZA – Ruba portafogli in ospedale: denunciata 50enne

BREVE- Sabato 20 ottobre poco dopo 18, una pattuglia di Polizia Locale è intervenuta in contra’ S. Bortolo in seguito alla segnalazione del furto di un portafoglio appena avvenuto in ospedale. Sulla base delle testimonianze raccolte, compresa quella della vittima, gli agenti hanno fermato e denunciato per furto una donna di anni 50, cittadina italiana residente in città, con precedenti specifici. Il portafoglio non è stato ritrovato.