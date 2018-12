VICENZA – Richiedente asilo con droga nelle mutande

Durante i controlli degli agenti delle volanti della Polizia di Stato di Vicenza con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine, effettuati ieri mattina a Vicenza, una pattuglia ha fermato in Campo Marzo due individui di nazionalità nigeriana. Uno dei due, C.S., 20enne sbarcato in Sicilia nel 2016, spostatosi poi in Austria e rimandato nel nostro Paese dalle autorità austriache, è stato trovato in possesso di 13 grammi di marijuana, gran parte dei quali nascosti nelle mutande. E’ stato denunciato per spaccio. Il giovane è in possesso di un permesso temporaneo di soggiorno emesso dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Palermo.