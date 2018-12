VICENZA – Picchiò Carabinieri durante controllo: arrestato tunisino

E’ stato rintracciato in un appartamento in Corso SS. Felice e Fortunato, il 31enne tunisino Hassine Anes, sposato e con un figlio piccolo, pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti, ricettazione, furto aggravato, con regolare permesso di soggiorno per motivi lavorativi. Il 25 dicembre del 2015, bloccato per un normale controllo a Padova in via Sorio dai Carabinieri, reagì tentando di picchiare i militari: ne nacque una collutazione durante la quale venne bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Condannato definitivamente a 9 mesi e 28 giorni, ora dovrà scontarli nel carcere di Vicenza.