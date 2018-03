VICENZA/PADOVA – Pasquetta in bicicletta tra arte, gastronomia e natura

A Pasquetta tutti in bici alla scoperta dei territori di Vicenza e Padova, tra castelli, ville venete, parchi e assaggio di prodotti artigianali tipici. Agriturist Veneto, l’associazione degli agriturismi di Confagricoltura, riparte da aprile con una serie di iniziative mirate a far scoprire paesaggi e luoghi nascosti della campagna veneta, che includono una degustazione negli agriturismi con prodotti delle aziende e vini locali. Il via sarà il lunedì dell’Angelo, con un programma di quattro escursioni cicloturistiche promosso in collaborazione con Giada Sgaravatto e Tiziano Giachelle, guide cicloturistiche di Ibikehere, associazione padovana che promuove le bellezze paesaggistiche del Veneto con escursioni su due ruote. Lunedì 2 aprile è prevista una pedalata tra i castelli, di 26 chilometri, tra le province di Padova e Vicenza. Partenza dall’agriturismo La Buona Terra di Cervarese Santa Croce, con sosta culinaria intermedia nell’agriturismo Villa Feriani di Montegalda. Breve sosta esterna al Castello di San Martino della Vaneza di Cervarese Santa Croce e al Castello Grimani-Sorlini di Montegalda. Rientro all’agriturismo La Buona Terra per il pranzo a base di prodotti dell’azienda. Mercoledì 25 aprile toccherà a In Bici sulla Via del poeta Fogazzaro, escursione cicloturistica dedicata al poeta in occasione della Fiera di Montegalda. Visita a Palazzo Gualdo – Museo di Fogazzaro – e a Villa Fogazzaro – Museo delle Campane – a Montegalda. Sosta alla Gelateria San Marco di Montegalda. Martedì 1 maggio Festa sull’Aia, evento tradizionale dell’agriturismo La Buona Terra. Ibikehere parteciperà organizzando un’escursione cicloturistica nella prima parte della giornata. Quindi pranzo all’agriturismo e pomeriggio in campagna. Sabato 2 giugno si chiuderà con Il Fascino della cultura euganea in bicicletta, escursione cicloturistica con partenza dall’agriturismo La Buona Terra. Programmata una pedalata nel settore settentrionale dei Colli Euganei, con brevi soste esterne a Villa dei Vescovi di Luvigliano di Torreglia, all’Abbazia di Praglia di Teolo e a Villa Emo Capodilista La Montecchia di Selvazzano Dentro. In maggio torneranno “Le domeniche di Agricycle”, escursioni guidate in bicicletta, facili e adatte a tutti, alla scoperta di luoghi della campagna veneta e di siti culturali di particolare rilievo, che si concludono con una degustazione negli agriturismi con prodotti delle aziende e vini locali. Sempre in maggio si svolgerà “A tavola con l’agriturismo d’autore”, manifestazione che si pone come una vetrina della migliore enogastronomia rurale, con la presentazione e degustazione dei piatti tipici di alcune aziende agrituristiche di Agriturist Veneto. Per settembre, nel Trevigiano, è programmato invece “L’agriturismo racconta”, manifestazione pensata per far conoscere e incontrare le diverse realtà produttive agricole, turistiche e commerciali del territorio. “Per il 2018 confermiamo molti degli appuntamenti che hanno incontrato grandi consensi di operatori e pubblico – spiega Leonardo Granata, presidente di Agriturist Veneto -. Quest’anno amplieremo la sinergia con altri attori del territorio, come le guide cicloturistiche, i ristoranti e i punti vendita, per promuovere e valorizzare i prodotti e la bellezza dei nostri agriturismi. Importanti saranno anche le giornate di approfondimento sui temi turistici, che vedranno a confronto le diverse realtà produttive agricole e turistiche per evidenziare criticità e punti di forza che ci aiutino a sviluppare al meglio il nostro lavoro”.