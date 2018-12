VICENZA OVEST – A4, furgone si ribalta: uscita chiusa

A4 chiusa in direzione Milano all’altezza del casello di Vicenza Ovest stamattina a causa di un incidente avvenuto poco dopo le 10. Un furgone si è ribaltato per cause in corso di accertamento: l’autista ne è uscito illeso. Non ci sono altri mezzi coinvolti L’uscita di Vicenza Ovest è chiusa per chi arriva da Venezia per consentire la rimozione del veicolo.