VICENZA – Nuove telecamere in via Allende e in via Gandhi

Oggi il sindaco Francesco Rucco, insieme al comandante della polizia locale Cristiano Rosini, si è recato in sopralluogo in via Allende dove è stata istallata una telecamera a garanzia di sicurezza e per contrastare il degrado urbano.

Nei prossimi giorni verrà installata una telecamera anche in via Gandhi che sarà invece attiva dopo che Aim avrà effettuato il collegamento con la fibra ottica.

Le telecamere, una volta in funzione, saranno controllate dalla centrale della polizia locale di contra’ Soccorso Soccorsetto.

Inoltre a breve verranno installate altre tre telecamere nel vicino condomino Bucintoro, in viale Verona, a spese dei condomini, che le metteranno a disposizione della città e che saranno anch’esse visibili dalla centrale della polizia locale.

“Siamo qui ancora una volta con un nuovo provvedimento per restituire sicurezza ai cittadini che vivono e frequentano via Allende – ha detto il sindaco Francesco Rucco -. L’installazione della telecamera è un’ulteriore iniziativa in una zona particolarmente critica della città dove siamo già intervenuti con diverse proposte per migliorarne la vivibilità. Questo vuole essere un ulteriore passo che certamente non risolverà il problema, ma che consentirà di intervenire in tempo reale. Nella lotta al degrado riceviamo anche un sostengo dai privati: il vicino condominio Bucintoro, che si affaccia su viale Verona, ha deciso di installare a proprie spese tre telecamere che verranno donate al Comune e che saranno controllate dalla polizia locale”.

Lo stesso Giovanni Mezzaggio, rappresentante del comitato di quartiere, ha voluto confermare al sindaco durante il sopralluogo che la situazione recentemente risulta essere migliorata, a riprova che le azioni messe in atto stanno producendo effetti positivi.

Il sindaco ha inoltre ricordato la volontà di mettere in sicurezza un’altra zona della città: “A breve verranno collocate due nuove telecamere a Monte Berico, una di fronte all’ingresso principale, l’altra verso la piazza che avranno un colore adeguato come richiesto dalla Soprintendenza. Arriveremo quindi a coprire la città con 102 telecamere installate, a cui si andranno ad aggiungere anche le tre del condominio Bucintoro”.

La spesa per l’installazione delle due telecamere di via Allende e di via Ghandi e delle due di Monte Berico è pari a 36 mila euro. La spesa, sostenuta dal Comune, è cofinanziata da un contributo regionale per l’implementazione degli impianti di videosorveglianza.