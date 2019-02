VICENZA – Nuova organizzazione per la struttura comunale

Nuova organizzazione per la struttura comunale di Vicenza. L’ha approvata la Giunta all’unanimità con due obiettivi: semplificare rispetto al passato, passando da 4 dipartimenti a 2 aree, e costituire una apposita Unità sicurezza, della quale fanno parte il Servizio di Polizia locale e il Servizio di Protezione civile e Sicurezza civica, in risposta ad un’esigenza, la sicurezza appunto, che l’amministrazione ha sempre dichiarato essere una propria priorità.

La prima area comprende i Servizi al cittadino mentre la seconda i Servizi al territorio: una suddivisione che mira ad ottimizzare risorse umane e strumentali, in modo da rendere più celere ed efficiente l’erogazione dei servizi al cittadino. Ad ognuna afferiscono i servizi di competenza, 17 in totale. Il Servizio Avvocatura, per motivi normativi, non è inquadrato nell’ambito di alcuna sovrastruttura.

20 in totale i dirigenti, un numero che rimane invariato rispetto al passato, tenuto conto che già è limitato se paragonato a Comuni di dimensioni pari a quelle di Vicenza.

“Diamo seguito a quanto annunciato nelle linee programmatiche di mandato – spiega l’assessore alle risorse umane Valeria Porelli – con una riorganizzazione complessiva della macchina comunale, talvolta farraginosa e burocratizzata, per renderla più efficiente valorizzando le competenze interne. Abbiamo sostituito i Dipartimenti e i Settori con i Servizi: non si tratta di una semplice formalità, ma della volontà del Comune di essere al servizio degli utenti, in una logica di chiarezza e trasparenza che viene chiesta non solo dai cittadini, ma dallo stesso personale”.

La costituzione delle due aree risponde proprio a questa logica, allontanandosi da una concezione burocratica per andare verso una struttura comunale funzionale alle esigenze degli utenti: un ponte e non un ostacolo tra il cittadino e l’accesso al servizio pubblico.

L’Unità sicurezza, poi, dà attuazione al primo punto delle linee programmatiche del Sindaco, la sicurezza, oltre che alla volontà dei cittadini che scegliendo questa amministrazione hanno manifestato l’esigenza di concentrare l’attenzione su questo tema. L’Unità sicurezza risponde direttamente agli indirizzi del sindaco, senza il tramite di figure sovradirigenziali preposte, a significare anche una assunzione di responsabilità diretta in questo ambito.

“Questa riorganizzazione – conclude il sindaco Francesco Rucco – ci permette di favorire la riqualificazione professionale dei dipendenti e di dare seguito alla normativa sulla trasparenza che prevede la rotazione periodica dei dirigenti, naturalmente nel rispetto delle competenze di ognuno”.

In tempi rapidi si procederà ora all’attribuzione degli incarichi dirigenziali, al fine di rendere operativa la nuova struttura entro la prima metà di marzo.

Nel dettaglio, i provvedimenti approvati dalla Giunta sono due. Il primo approva il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che definisce lo scheletro dell’organizzazione. Con il secondo viene adottata la nuova organizzazione delle strutture dirigenziali e delle materie ad esse attribuite, individuando anche le relative attività.

La ratio è quella di dare vita ad una struttura organizzativa idonea e funzionale alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato del sindaco.

All’area Servizi al cittadino, affari generali e finanziari afferiscono 10 servizi:

• Servizio risorse umane, organizzazione, formazione

• Servizi sociali

• Servizio istruzione, sport, partecipazione

• Servizio anagrafe, stato civile, elettorale – Ufficio statistica

• Servizio informatico comunale (SIC) – Ufficio protocollo e Privacy

• Servizio attività culturali e museali

• Servizio “Istituzione Biblioteca Civica Bertoliana”

• Servizio programmazione, contabilità economico-finanziaria

• Servizio tributi

• Servizio provveditorato.

All’area Servizi al territorio fanno riferimento 7 servizi e un ufficio amministrativo:

• Servizio SUAP – edilizia privata, turismo, manifestazioni

• Servizio lavori pubblici, manutenzioni

• Servizio ambiente, energia, territorio

• Servizio infrastrutture, gestione urbana

• Servizio patrimonio – abitativi

• Servizio urbanistica

• Servizio mobilità e trasporti

• Ufficio unico amministrativo a supporto di Lavori pubblici e manutenzioni, Infrastrutture e gestione urbana, Urbanistica.

Fuori dalle aree, direttamente dipendenti dal Sindaco, ci sono:

• l’Unità sicurezza

• le Unità di staff al sindaco, al segretario generale, al direttore generale

• il Servizio Avvocatura Comunale.