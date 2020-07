VICENZA – Nuova ordinanza: multe pesanti per chi consuma droga

Questa mattina il sindaco ha firmato un’ordinanza con la quale vieta, a qualsiasi titolo e finalità, di consegnare o ricevere, tenere con sé, utilizzare od esibire sostanze stupefacenti o psicotrope nonchè di abbandonare cose utilizzate o utilizzabili per la preparazione di sostanze stupefacenti, in diverse strade, vie, piazze od aree del territorio comunale: non solo in prossimità del centro storico ma anche di Campo Marzo, Parco Fornaci, via Gandhi, Adenauer e nelle aree limitrofe a istituti scolastici e universitari, strutture sanitarie, fiera, luoghi cultuirali, monumentali e di culto.

Chiunque viola il provvedimento sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, il cui importo in misura ridotta è fissato in 400 euro, oltre che con con la sanzione amministrativa accessoria della confisca, previo sequesto amministrativo, della sostanza stupefacente.

“Oggi ho firmato un’ordinanzache ritengo essere molto importante perchè va a sanzionare, con 400 euro di multa, anche chi va ad acquistare o chi consuma sostanze stupefacenti in diterminate zone della città, comprese aree adiacenti alle scuole – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco -. I numerosi interventi di questi giorni da parte del Nucleo Operativo Speciale della polizia locale attraverso le telecamere, evidenziano che chi acquista e consuma droga non è solo il tossicodipendente abituale, ma molto spesso sono anche normali cittadini e minorenni, quest’ultimi magari all’insaputa dei genitori che ora saranno così informati e potranno agire di conseguenza. Si tratta di un’ordinanza che ci era stata sollecitata dai cittadini e dai vari comitati di quartiere, condivisa con il comitato provinciale Ordine e Sicurezza e già attuata con successo dal Comune di Treviso. Sanzioniamo chi si droga e con i proventi, che restano al Comune, investiamo in sicurezza”.

Il provvedimento firmato questa mattina dal sindaco, sulla scorta di varie segnalazioni da parte dei cittadini e numerosi interventi della polizia locale, rientra nell’ambito delle misure per contrastare il degrado in città, ultima delle quali, in ordine cronologico, l’ordinanza sottoscritta lo scorso 24 giugno sul divieto di stazionamento sulla scalinata e nel sottoportico di Palazzo Chiericati, su ponte San Michele e lungo i Portici di Monte Berico.