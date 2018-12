VICENZA – “Non ho l’età”, il 9 dicembre l’edizione natalizia

Domenica 9 dicembre dalle 8 alle 17, come ogni seconda domenica del mese, torna nelle piazze e vie del centro di Vicenza “Non ho l’età – Mercato dell’Antiquariato Collezionismo & Vintage” in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive del Comune di Vicenza.

Da piazza Castello a piazza Biade, passando per piazza Duomo, contra’ Garibaldi, piazzetta Palladio fino a piazza dei Signori e contra’ del Monte, si respirerà la magica atmosfera natalizia, complici le festose luci che decorano la città, e si avrà modo di scegliere tra una ricca proposta di oggetti, accessori, arredi e dipinti antichi e del Novecento, ideali come regalo da fare e da farsi.

Per questa edizione, la manifestazione “A.A.A. cercasi…Arte, Arredi, Allestimenti”, in cui antico e contemporaneo si fondono e trovano spazio anche proposte handmade e remake per la casa e la persona, sarà in contra’ Cesare Battisti e piazza Matteotti.

“L’edizione natalizia del mercato dell’antiquariato arriverà fino a piazza Matteotti, invitando così i visitatori a scoprire anche Palazzo Chiericati dove è in corso la mostra “Il Trionfo del colore. Da Tiepolo a Canaletto e Guardi” (domenica aperta dalle 9 alle 19) che accoglie capolavori provenienti dal Museo Pushkin di Mosca esposti accanto ad opere del museo vicentino – sottolinea l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine -. Sarà un fine settimana ricco di proposte, il primo che invita ai festeggiamenti natalizi, il tutto avvolto dall’atmosfera magica delle luminarie.

Anche a dicembre verranno premiate, con un omaggio, una persona scelta tra i professionisti ed una tra gli hobbisti per essersi distinte per qualità della merceologia e dell’allestimento.

Al punto informazioni in piazza dei Signori saranno messe a disposizione le mappe del mercato, le spillette di Non ho l’età e la piccola pasticceria di Loison Pasticceri dal 1938 e alle 12 ci sarà l’occasione di scambiarsi gli auguri accompagnati dal taglio del panettone. Inoltre, le hostess saranno a disposizione per dare assistenza a visitatori ed espositori.

L’appuntamento Vinile & Brunch, che si svolge dalle 11 alle 15, viene proposto da Bar Borsa.

Tra le foto pubblicate in Facebook e Instagram, usando l’hashtag #nonholetàvicenza, verrà scelta ogni mese un’immagine vincitrice e l’autore riceverà un premio. [Il contest prevede l’attribuzione di un unico premio di minimo valore (inferiore ai 25,82€) per la foto selezionata, per cui non è da considerarsi un concorso o un’operazione a premi, così come stabilito dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430].