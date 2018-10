VICENZA – Mercatino di Natale, pubblicato il bando

Il prossimo mercatino di Natale, quello con le caratteristiche casette in legno, si snoderà lungo tutto corso Fogazzaro, fino alla chiesa dei Carmini, e interesserà solo corso Fogazzaro. Verrà inaugurato venerdì 7 dicembre e si chiuderà con l’Epifania, il 6 gennaio, con orario di vendita al pubblico dalle 10 alle 20. Il Comune ha appena pubblicato online il bando per l’affidamento dell’organizzazione dell’evento (https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/208141), comprensivo di installazione e disinstallazione delle casette in legno (da 25 a 30), della gestione e dell’organizzazione del mercatino.

“Abbiamo deciso di pubblicare un bando – spiega l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine – per dare un segno di trasparenza dell’operato dell’amministrazione, ma anche per garantire ai cittadini il migliore risultato possibile in termini di qualità. Con questa edizione vogliamo offrire ai visitatori la possibilità di lasciarsi immergere completamente dall’atmosfera natalizia, concentrando in un unico percorso tutte le casette di legno, coinvolgendo quindi tutto corso Fogazzaro, da corso Palladio ai Carmini, a riprova di quanto questa amministrazione voglia investire su questa importante arteria del nostro centro storico”.

Figure ed accessori per presepi, addobbi per l’albero di Natale, candele, prodotti dell’artigianato artistico, di legno, vetro, metallo, paglia, cuoio, tessuto, ceramica, terracotta, articoli da regalo, giochi in legno, libri, ma anche prodotti enogastronomici e dolci natalizi saranno dunque i benvenuti nella casette in legno addobbate in tema.

Le manifestazioni di interesse ad occuparsi del mercatino di Natale vanno presentate in busta chiusa al protocollo del Comune di Vicenza (corso Palladio 98/a) entro le 12 di venerdì 26 ottobre.

Nel frattempo sono anche state stabilite le date di svolgimento delle fiere annuali che animeranno il centro storico tra dicembre e i primi giorni del 2019. In piazza Castello si terrà il mercato delle festività natalizie dal 14 dicembre al 6 gennaio, oltre alla fiera dell’artigianato dal 21 al 24 dicembre e dal 4 al 6 gennaio. Dal 21 al 24 dicembre nelle piazze dei Signori, Biade, Palladio e in contra’ Pescherie Vecchie e contra’ Garibaldi si terrà la fiera prenatalizia dalle 8 alle 20 (fino alle 19 il 24 dicembre), con priorità di ammissione per gli ambulanti che trattano dolciumi, alimentari, giocattoli, articoli prettamente natalizi, in legno o ferro battuto. Infine, dal 4 al 6 gennaio, si avrà la fiera dell’Epifania nelle piazze del centro storico.

“Sabato 5 gennaio peraltro – evidenzia l’assessore Giovine -, in occasione del primo giorno dei saldi invernali, abbiamo deciso di prolungare la possibilità di vendita fino alle 21 sia per la fiera dell’artigianato che per la fiera dell’Epifania”.

Quanto alle luci natalizie, l’assessore ne conferma l’allestimento e aggiunge: “Sono in via di definizione sia la tipologia sia le modalità di collaborazione con i commercianti del centro storico e delle strade interessate”.