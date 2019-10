Vicenza-Longare: si cambia! Ecco le opere di collegamento previste

Dopo la valutazione di alcune criticità della rete infrastrutturale provinciale, la Provincia di Vicenza ha evidenziato la necessità di migliorare la sicurezza e la situazione del traffico lungo il tratto della SP 247 “Riviera Berica”, che attraversa i Comuni di Longare e Vicenza, in località Debba.

Per questo, è stato sottoscritto un accordo tra la Provincia, il Comune di Vicenza e il Comune di Longare per la definizione di un nuovo tracciato stradale che colleghi le zone residenziali di Debba con il nodo di Vicenza Est.

L’ipotesi progettuale prevede la realizzazione di una rotatoria sulla SP Riviera Berica, un nuovo ponte sul fiume Bacchiglione e il collegamento, mediante nuova viabilità, con la rotatoria sulla strada S. Pietro Intrigogna, che verrà potenziata, e con il casello di Vicenza Est dell’autostrada A4.

L’importo complessivo dell’opera è pari a € 17.7 milioni, di cui € 7.700.000 saranno finanziati dalla Provincia, per il primo stralcio funzionale, all’interno del Bilancio 2019/2021, e € 1.500.000 saranno finanziati dal Comune di Vicenza, per il primo stralcio funzionale, nel triennio 2020/2022.

Inoltre, attraverso un ulteriore accordo tra la Provincia di Vicenza e il Comune di Longare, verrà demolito l’attuale ponte “Secula”, che collega le frazioni del Comune di Longare e la località Secula. Questo ponte, infatti, non risulta più idoneo alle condizioni del traffico veicolare e si trova in uno stato di ammaloramento per le superfici in calcestruzzo di travi e pile.

Verrà quindi costruito un nuovo ponte, con una corsia per senso di marcia e una pista ciclabile, che andrà a raccordarsi con il tratto di pista esistente lungo la Riviera Berica e lungo l’argine sinistro del Bacchiglione, in località Secula a Longare.

L’importo complessivo dei lavori per la demolizione e la ricostruzione del ponte lungo la SP 20 Bacchiglione presso il Comune di Longare è pari a € 2.5 milioni, completamente finanziati dalla Provincia di Vicenza.

“Queste opere sono infrastrutture indispensabili per rispondere alle criticità di collegamento tra l’est e il sud del territorio vicentino. Con questi importati interventi, non solo sarà possibile risolvere le problematiche legate alla congestione del traffico lungo le strade provinciali interessate ma realizzeremo dei passaggi ciclopedonali più sicuri, che completino l’itinerario della Riviera Berica e in località Secula a Longare, particolarmente apprezzati dai ciclisti.” dichiara il Presidente della Provincia di Vicenza, Francesco Rucco.

Link per scaricare materiali fotografici e documentazione aggiuntiva (accordi sottoscritti e schemi di progetto): https://we.tl/t-oP1z2YCsQw

Presenti il Presidente della Provincia di Vicenza, Francesco Rucco, la Vicepresidente, Maria Cristina Franco, il Consigliere Delegato Valter Orsi e il Sindaco di Longare, Matteo Zennaro.