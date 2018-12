VICENZA – Handy… amo”, approvato il progetto definitivo

Mercoledì scorso la giunta ha approvato il progetto definitivo dei lavori necessari alla realizzazione del progetto “Handy…amo: sport e gioco. Vicenza accessibile” del valore di 150 mila euro.

Giunto al primo posto nella graduatoria dei progetti che hanno partecipato all’ultima edizione del Bilancio partecipativo del Comune di Vicenza, l’elaborato prevede l’intervento in due parti distinte della città: il parco giochi di via Giurato a san Pio X e un ulteriore spazio attrezzato in ampliamento alla realizzanda Libera palestra del Retrone allo stadio del rugby.

In entrambi i casi sarà migliorata l’accessibilità dell’area, ridisegnando parte dei vialetti nel primo caso, realizzando dei parcheggi riservati ai diversamente abili nel secondo e, per entrambi, inserendo delle attrezzature specifiche, giochi e attrezzi fitness specifici per persone con disabilità.

Nel dettaglio, l’intervento al parco a san Pio X prevede tra le altre cose la rimozione del box bagno esistente e la realizzazione di un nuovo e più ampio accesso sia da via Giurato che da via Piazzetta Gian Battista, mediante la demolizione di parte del muretto presente.

Per superare poi il dislivello esistente tra parco e strada è inoltre prevista la realizzazione di scivoli per facilitare l’accesso alle carrozzine. Saranno inoltre disegnati nuovi percorsi pedonali, collocato un nuovo modulo che conterrà sia il servizio igienico attrezzato per essere utilizzato anche da persone portatrici di handicap, che un ripostiglio. I percorsi pedonali saranno muniti di una fascia tattile per non vedenti o ipovedenti.

All’interno delle aree verdi esistenti saranno collocati una giostra accessibile a persone in sedia a rotelle e un’altalena doppia con cestone e sedile ad amaca, entrambi utilizzabili da persone con disabilità motoria o sensoriale o cognitiva.

La piastra polivalente in via di costruzione in via Baracca sarà dotata degli spazi pavimentati necessari alle manovre delle carrozzine a lato del campo di gioco e sono previste attrezzature in un’ulteriore isola ellittica alle quattro già previste con un precedente progetto.