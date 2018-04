VICENZA – Fidas Vicenza sponsor ufficiale della Nazionale italiana calcio amputati

Lo sport come esempio di vita e di valore. È questo uno dei primi obiettivi a cui ha pensato la Zona 6 di Fidas Vicenza, quando ha deciso di sostenere l’iniziativa della Nazionale italiana calcio amputati. Gli sportivi che presto si appresteranno a partecipare ai campionati del mondo, domani venerdì 20 aprile incontreranno 800 giovani delle scuole elementari e medie al campo da calcio di Longare, dove sarà disputata una quadrangolare. L’evento sarà supportato anche da Fidas Vicenza, che fedele alla propria mission non perde occasione per supportare le organizzazioni fatte di persone di buona volontà, esempio di impegno sociale e sportivo. Gli sportivi della Nazionale italiana calcio amputati, infatti, oltre a rappresentare un esempio per il settore calcistico, lo sono anche sul piano umano, mettendo a frutto le proprie potenzialità ed una grande forza di volontà nella disciplina che svolgono. I ragazzi della Nazionale calcio amputati sanno bene cosa significa dover subire un intervento ed aver bisogno di sangue per poter affrontare o riaffrontare la vita, spesso a seguito di incidenti o eventi traumatici. “Continueremo a spenderci per i donatori di sangue, per chi ha bisogno – conclude Luisa Segato, presidente della Zona 6 di Fidas Vicenza – ma in particolare per far conoscere lo straordinario gesto rappresentato dalla donazione di sangue. Ci saremo sempre, quando si tratta di sostenere eventi come quello della Nazionale italiana calcio amputati”. Alla quadrangolare Fidas Vicenza sarà presente con striscioni ed attività di propaganda.