VICENZA e BASSANO – Pericolo scampato, domani riaprono le scuole

Mentre in Veneto la situazione è stata dichiarata grave dall’unità di crisi della Regione a Vicenza è scampato pericolo. Nella notte la tanto temuta piena del fiume bacchiglione che all’1.30 ha raggiunto i 3,78 metri di altezza, sotto quindi le previsioni ed è andata poi via via scendendo e risparmiando così il centro cittadino devastato nel 2010. Il Coc, centro operativo comunale, presieduto dal sindaco Francesco Rucco, ha dichiarato quindi la cessata emergenza.

La situazione rimane comunque grave in provincia nell’alto vicentino e sull’altopiano di Asiago con decine di segnalazioni ai vigili del fuoco, si contano decine di alberi caduti e black out che hanno oscurato dalle 18 di ieri molte aree. Alcune strade sono state chiuse. Stamane alle 7 due persone date per disperse sono state ritrovate, erano rimaste bloccate nella strada provinciale 349.

Apprensione soprattutto a Bassano del Grappa dove il Brenta ha raggiunto l’altezza massima di 3 metri e 73 centimetri al limite dell’esondazione e si teme tuttora per la stabilità del cinquecentesco ponte degli Alpini progettato da andrea palladio. Ma anche in questo caso, con il meteo che va migliorando, per ora si tira un sospiro di sollievo.

Anche oggi in tutto il Veneto scuole chiuse per l’emergenza maltempo. Sospesa l’attività didattica negli istituti di ogni ordine e grado e nelle università. Confermata la riapertura delle scuole per mercoledì 31 ottobre.