VICENZA – CSV Vicenza: un progetto di 116mila euro che coinvolge Associazioni e Istituzioni

Il Centro di Servizio per il Volontariato di Vicenza si è fatto promotore di un progetto interno di co-progettazione, che riguarderà cinque tavoli di lavoro creati per dare risposte concrete ed efficaci alle necessità emerse dal territorio, dando vita al contempo a una rete fra volontariato, enti e realtà locali.

“I CSV non possono più erogare finanziamenti diretti alle associazioni” spiega Marco Gianesini Presidente del CSV di Vicenza “ma si possono far carico di coordinare una progettazione condivisa con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. In qualità di capofila, il Csv di Vicenza, sosterrà i costi relativi alle diverse azioni da realizzare sul territorio, per dare risposta alle necessità emerse. Sono queste le modalità entrate in vigore con la normativa di Riforma del Terzo Settore. Novità che cambiano il modus operandi avuto sinora e che aprono però molte nuove interessanti opportunità”.

Il CSV ha così strutturato una programmazione di rete e molte associazioni della provincia di Vicenza hanno risposto all’invito, dando vita a cinque tavoli di lavoro: il primo dedicato agli “interventi solidali”, il secondo focalizzato su “Scuola e Volontariato”, poi due dedicati al “Contrasto alla povertà” e alla “Mediazione culturale”, mentre l’ultimo ambito riguarderà “Pubblicazioni e servizi editoriali”.

Il prossimo incontro per definire le modalità di realizzazione e la tempistica delle azioni progettuali di ciascun tavolo sarà sabato 5 maggio 2018 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso il CSV di Vicenza, in Contrà Mure San Rocco 37/A a Vicenza.

Il Consiglio Direttivo del CSV aveva deliberato un finanziamento iniziale di 80mila euro, ma vista la grande adesione e valutate le problematiche emerse, prese in considerazione anche dalla Commissione Provinciale per la Progettazione Sociale, ha disposto lo scorso aprile un incremento delle risorse pari ad euro 36.890,00.

“Ci ha molto colpito la disponibilità delle associazioni a lavorare in rete, è da tempo che stiamo cercando di promuovere questa cultura di collaborazione e condivisione, ora ne vediamo i frutti. Creare un tavolo di lavoro offre l’importante vantaggio di comprendere meglio la situazione complessiva del territorio, di capire come ottimizzare non solo le risorse economiche ma anche l’inestimabile lavoro dei volontari” commenta Maria Rita Dal Molin Direttore del CSV Vicentino “L’attività dei tavoli richiede sicuramente un importante e costante impegno, ma va visto come un investimento su una progettazione che pone le basi di durature buone pratiche