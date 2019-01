VICENZA – Corso Fogazzaro e ZTL, riunione dei comitati contro la riapertura

I comitati FuturoFogazzaro e Associazione Casa del Fogazzaro, hanno diramato un comunicato stampa con il quale informano dell’ultimo incontro tenutosi martedì sera nella sala Motterle nella Parrocchia di S. Croce. Un’assemblea morto partecipata -scrivono- con membri di FuturoFogazzaro (comitato spontaneo di residenti) e l’ Associazione Casa del Fogazzaro (che riunisce alcuni esercenti della zona). Una riunione che accende quindi il dibattito sull’ipotesi dell’apertura al traffico dell’ultimo tratto del Corso (vedi anche le interviste di Tviweb ad alcuni commercianti di Corso Fogazzaro nel servizio: http://www.tviweb.it/vicenza-corso-fogazzaro-prove-di-rilancio-e-i-commercianti-esultano/)

“L’ordine del giorno -continua il comunicato- era quello di approfondire temi e strategie alternative di dissuasione per la ventilata, antistorica decisione dell’Amministrazione di riaprire al traffico motorizzato il tratto di Corso Fogazzaro soggetto a ZTL. Annullando così l’esperienza quadriennale di pedonalizzazione, per ottenere la quale la strada era stata oggetto di un accurato (e costoso) restauro.

Operazione che ne ha fatto una delle più interessanti vie del centro all’interno delle mura cittadine e che è ritenuta molto positiva non solo dai residenti, ma anche da molti negozianti e artigiani che vi operano, oltre che dai turisti e dai visitatori esterni.

FuturoFogazzaro e Casa del Fogazzaro – aperte anche ai contributi di opinione di tutti i cittadini, si riuniscono da diversi mesi, ben prima che si parlasse di una riapertura al traffico, con l’obiettivo di raccogliere democraticamente opinioni di chi vive e lavora in questo tratto della città, con l’obiettivo di pensare temi e iniziative che rivitalizzino questa via residenziale in cui si intersecano anche attività economiche, professionali e di servizi, non solo attraverso una nuova idea di shopping che si avvantaggi della pedonalizzazione, ma ripensandone più ampiamente l’attrattività, anche turistica, in modo attuale, con nuove iniziative: culturali, enogastronomiche, musicali, artigianali, ecc.

Nulla dunque CONTRO, ma PER il mantenimento e il potenziamento di una condizione di vivibilità intelligentemente decisa e ora patrimonio comune; in linea, del resto, con la tendenza di moltissime altre città non solo venete, ma italiane ed europee. PER un ulteriore passo avanti che tenga conto realisticamente dei cambiamenti socio-economici, tecnologici e ambientali”.