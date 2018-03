VICENZA – Controlli a Parco Adenauer, il Campo Marzo/2

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Mercoledì 21 marzo è stata effettuata un’attività di controllo da parte delle pattuglie antidegrado della Polizia Locale di Vicenza, sia di mattina che nel pomeriggio, all’interno del parco giochi di Via Konrad Adenauer dove viene lamentato dai residenti uno stato di degrado e insicurezza per la costante presenza di individui extracomunitari dediti allo spaccio.

Sono stati identificati 11 extracomunitari che stazionavano all’interno del parco nei pressi dell’ingresso e su alcune panchine. A seguito di un’attenta ispezione sono stati recuperati circa 70 di grammi di marijuana rinvenute in alcuni involucri di cellophane. Un controllo dei bagni consentiva poi di ritrovare strumenti ed attrezzature connesse al consumo di sostanze stupefacenti. Tutti i presenti, dopo le opportune verifiche, sono stati allontanati dall’area.