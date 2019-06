VICENZA – CICERO CONTINUA LA GUERRA DEI DOSSI

Nel video le immagini relative all’eliminazione dei dossi a Vicenza: ieri operatori al lavoro in via Rodolfi davanti all’ospedale. L’assessore alla Mobilità Claudio Cicero continua così l’opera iniziata qualche mese fa, che portò all’eliminazione degli sbalzi altimetrici artificiali in diverse zone della città (viale d’Alviano, Cso SS Felice e Fortunato, etc.).

A seguire, nei prossimi giorni, sempre in orario notturno, saranno eliminati gli attraversamenti rialzati nelle tre direttrici della rotatoria tra viale Mazzini e viale Trento, in viale Trento in corrispondenza della rotatoria di Piazzale del tiro a segno, in viale Crispi, in viale Dal Verme e, infine, in viale Monte Grappa in prossimità dell’incrocio con via Monte Asolone.

La durata complessiva degli interventi è pari a 11 giorni.