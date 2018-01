VICENZA – Cercano oro ma trovano pezzi di macchinario

Come tradizione la Fiera dell’oro di Vicenza attira bande di ladri alla ricerca di rappresentanti orafi sbadati, ma non sempre i colpi vanno a buon fine. Ieri intorno alle 13.30 un cittadino turco di 45 anni ha allertato la polizia dopo aver subìto un furto in via del Lavoro, davanti al salone T-Gold (ex OroMacchine). Due individui a bordo di una Renault grigia hanno preso di mira la Ford C-Max del turco appena parcheggiata. Scesi dall’auto armati di bastoni hanno infranto un finestrino e prelevato due borsoni, dandosi poi alla fuga. All’interno dei borsoni però, vi erano solo indumenti e pezzi di ricambio di macchinari orafi.