VICENZA – Catturato spacciatore 21enne richiedente asilo

Le volanti della Polizia di Stato di Vicenza hanno arrestato ieri alle 18.30 in Campo Marzo il cittadino nigeriano Skidon Uwadiae, con precedenti, richiedente asilo, dopo che il soggetto era stato fermato dai militari dell’esercito di stanza a Vicenza nell’ambito dell’operazione Strade Sicure.

Il giovane era stato arrestato nel mese di febbraio perché trovato in possesso di circa un etto di marijuana. Il gip Venditti, ne aveva convalidato l’arresto ma l’aveva rimesso in libertà con il divieto di dimora in Veneto Il cittadino nigeriano Skidon Uwadiae, 21 anni, è tornato in libertà. Lo ha deciso ieri il giudice Venditti dopo aver convalidato l’arresto; il giovane ha il divieto di dimora in Veneto.