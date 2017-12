VICENZA – Capodanno in piazza dei Signori con Wonder-Company 2018

“Wonder-Company 2018” porterà musica, show e tanto divertimento per festeggiare il Capodanno in piazza dei Signori organizzato dal Comune di Vicenza con Radio Company. La manifestazione, ad ingresso libero, inizierà domenica 31 dicembre alle 22. Sull’imponente palco coperto, allestito in piazza dei Signori dal lato delle due colonne, il dj Andrea De Luca e lo speaker Pietro sapranno coinvolgere il pubblico con simpatia e frizzante ironia proponendo i successi musicali trasmessi da Radio Company nel 2017 tra cui le hit anni ‘80 e ‘90. La musica e l’animazione targata Radio Company si alternerà con le esibizioni della live band Microdisco che proporrà le più famose hit fun-rock del momento, coinvolgendo un pubblico di tutte le età. Dalle 21 del 31 dicembre alle 6 dell’1 gennaio nelle aree pubbliche e private che si trovano all’interno dalla cerchia delle mura cinquecentesche saranno vietati la vendita per l’asporto e il consumo all’aperto di bevande in contenitori di vetro. Limitatamente alle aree interessate dalla manifestazione è prevista la deroga al divieto di consumo di sostanze alcoliche in aree pubbliche, purché non in contenitori di vetro. E’ infine vietato lo scoppio di mortaretti all’interno della cerchia delle mura cinquecentesche e nei pressi di ospedali, case di cura o case di riposo. La violazione del divieto comporta la sanzione amministrazione pecuniaria con il pagamento in misura ridotta di cinquanta euro.