Torna la festa dei ‘gargati’ in Val Liona

I GARGATI DI VAL LIONA MERITANO UNA FESTA

Si potrà gustarli in una serata speciale, il 14 novembre, e nei due weekend del 18- 19 e 25-26 novembre tra stand gastronomici e ristoranti del paese

I Gargati di Val Liona De.Co saranno al centro di una festa e di una rassegna gastronomica che caratterizzeranno il mese di novembre del comune sito nel cuore dei Colli Berici, nel Vicentino.

Questa pasta fresca, della cui produzione si parlava già cento anni fa, è stata riscoperta e valorizzata dal Comune di Val Liona, dalla Pro Val Liona, dall’associazione Visit Val Liona e dal Mandamento Confcommercio di Lonigo con i ristoratori del territorio. La particolarità è che è ottenuta utilizzando una farina macinata a pie­tra con grano rigorosamente raccolto solo in Val Liona e una lenta cottura, che arriva anche a raggiungere i 40 minuti.

Come assaggiarla? Le opportunità sono molte. La prima è martedì 14 novembre in una speciale serata presso “Da Valentino ristorantino agricolo” a Val Liona, dove si potrà gustare un menu studiato per valorizzare i tanti prodotti del territorio, con un posto d’onore riservato, ovviamente, proprio ai gargati. Oltre ai “padroni di casa”, partecipano alla serata altri ristoranti del comune: Bronza Cuerta, Trattoria Isetta, Trequarti e Trattoria Munaretto (prenotazione presso i ristoranti promotori della serata). Ovviamente i Gargati si possono sempre gustare in questi ristoranti, ma anche negli altri due locali che partecipano alla rassegna: la Trattoria Vigheto dal 1840 e l’azienda agricola Cà Vajenta. Il clou della festa sarà, poi, nei due weekend del 18 – 19 e 25 – 26 novembre dove chi ama la tipica atmosfera delle feste del paese troverà i Garagati di Val Liona, in abbinamento con condimenti a scelta, a Spiazzo di Val Liona dove verranno allestiti i classici stand. Dopo la festa i Gargati non scompaiono dalla circolazione, perché il piatto si può sempre trovare nei menu dei locali.

Maggiori informazioni sui siti www.easyvi.it e www.ristoratoridivicenza.it .