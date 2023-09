Rapinato l’incasso alla Festa del Bacalà di Sandrigo: via 30 mila euro, ferite due persone. Formaggio (FdI): “Inaccettabile”

(foto da Facebook, pagina ‘Festa del Bacalà Pro Sandrigo‘)

Ladri in azione alla Festa del Bacalà di Sandrigo. In base alle prime ricostruzioni tre malviventi sarebbero entrati in azione portando via il bottino dell’ultima serata per un ammontare di 30 mila euro. E’ successo ieri sera poco prima di mezzanotte. Vittima del furto il tesoriere della Pro Loco di Sandrigo, che organizza l’evento.

Si contano anche due feriti. Il tesoriere, portato al pronto soccorso di Vicenza per le contusioni riportate e la moglie che è scivolata fratturandosi un braccio. Il tesoriere sarebbe stato aggredito mentre si recava a depositare l’incasso mentre si stava avvicinando alla propria auto. I ladri si sono allontanati a bordo di una Seat nera, trovata poi in provincia di Verona. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri. Secondo quanto riporta il Giornale di Vicenza un secondo furto è stato effettuato al patronato Arena, dove malviventi hanno rubato il fondo cassa del bar, per un totale di 200 euro circa.

La stessa Pro Loco ha diffuso oggi un comunicato firmato dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Joe Formaggio, che definisce ignobile quanto accaduto. Ecco il testo

Il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Joe Formaggio, dichiara: ”Esprimo la più sentita solidarietà alla Pro Loco di Sandrigo e al suo presidente Antonio Chemello, che, a quanto si apprende, nella serata di ieri dove era in corso l’ultima serata della Festa del Bacalà, sono state vittime del furto dell’intero incasso che si aggirava sui 30 mila euro”. Continua Formaggio: “Oltre al furto, ci sono stati anche due feriti tra i volontari, di cui uno versa in condizioni gravi all’ospedale, ai quali va il mio più sincero affetto e un augurio di una pronta guarigione. E’ inaccettabile che ciò avvenga nel nostro Veneto e nella provincia di Vicenza, dove dei malviventi si sentano liberi di aggredire persone per bene che mettono a disposizione il loro tempo libero per creare eventi che segnano la nostra tradizione e creano comunità e aggregazione, dato che i loro ricavi vengono reinvestiti a favore della comunità”. Conclude Formaggio: ”Confido nelle indagini delle Forze dell’Ordine in modo tale che i delinquenti possano essere consegnati alla giustizia: è già il secondo caso in pochi mesi, dove lo scorso giugno alla Sagra di Agugliaro avvenne un episodio simile. Le associazioni di volontariato sono un fiore all’occhiello del nostro territorio, e la Regione Veneto si impegnerà a sostenerle sempre”.