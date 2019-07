VICENZA – Cantieri in diversi punti della città

Cantieri: da lunedì 8 luglio in via Riello sostituzione delle reti gas, elettricità e telecomunicazioni

A cura di Aim Sar. Proseguono come da cronoprogramma i lavori nelle altre zone della città

Lunedì 8 luglio in via Riello prenderanno il via i lavori per la sostituzione della rete gas in bassa pressione, la posa di nuovi cavidotti di energia elettrica e cavidotti per telecomunicazioni a cura di Servizi a Rete di AIM Sar (bollino verde). Il tratto di strada interessato dall’intervento sarà compreso tra l’incrocio di via Riello con via Quadri e via Zara. Sarà pertanto organizzata, di volta in volta, la chiusura alla circolazione stradale per tratti lunghi circa 50 metri, ad eccezione dei residenti e dei frontisti ai quali sarà garantito il transito e l’accesso alle laterali, peraltro informati con una specifica comunicazione. L’intervento, salvo imprevisti e condizioni meteorologiche avverse, si prolungherà fino a fine agosto.

Cantieri in corso

Su corso San Felice e Fortunato, nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con piazzale De Gasperi e la rotatoria di viale Milano (bollino nero), proseguono i lavori per il rifacimento dei sottoservizi. Per consentire l’esecuzione dei lavori, fino al 30 agosto il tratto di strada interessato dal cantiere è chiuso alla circolazione.

Sono in corso i lavori di realizzazione della nuova rotatoria e delle rampe del sottopasso all’incrocio tra viale del Sole e via Brigata Granatieri di Sardegna (bollino arancione). Per consentire l’esecuzione dell’intervento viene chiuso al traffico anche l’innesto di via Brigata Granatieri di Sardegna su viale del Sole (lato centro città), oltre a quello su viale del Sole (lato Biron).

Nell’ambito del cantiere della nuova tangenziale di Vicenza, in strada Ambrosini, continuano i lavori di realizzazione del sottopasso (bollino arancione). L’intervento comporta la chiusura alla circolazione di strada Ambrosini.

Proseguono i lavori (bollino nero) su viale d’Alviano: fino al 30 agosto è prevista la chiusura delle due corsie di marcia da porta San Bortolo (ospedale) a porta Santa Croce (Questura – viale Mazzini). Per facilitare l’accesso al centro storico è stata disposta l’attivazione del doppio senso di circolazione in contra’ San Bortolo, da porta San Bortolo fino all’incrocio con via Tasso.

Sono in corso anche i lavori di ripristino del manto stradale in via Vaccari (bollino rosso). Il cantiere comporta il restringimento del tratto tra via Ferreto de Ferreti e via Maganza. Per garantire l’esecuzione dei lavori sono istituiti anche alcuni divieti di sosta.

Autobus

Le linee dei bus che passano per le aree interessate dai cantieri subiranno deviazioni e spostamenti di fermate. Le informazioni sono disponibili sul sito di Svt www.svt.vi.it.

Luceverde

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili anche sul portale Luceverde (http://vicenza.luceverde.it/), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.