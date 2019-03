Ponte Alto, manutenzione del viadotto: modifiche alla circolazione per il cantiere di ViAbilità

Dal 25 marzo al 6 aprile, dalle 22 alle 6, verrà attivato un senso unico alternato regolato da semaforo su strada Padana Superiore verso Verona, in corrispondenza di Ponte Alto. Il cantiere, che si svilupperà solo in orario notturno per limitare i fenomeni di accodamento sulla principale direttrice verso Ovest, è necessario per la manutenzione del viadotto, di competenza di ViAbilità.

Nello stesso periodo e sempre in orario notturno, verrà chiuso lo svincolo di viale del Sole, direzione nord, in uscita su strada Padana Superiore verso Verona, al fine di non interferire con l’area di cantiere. Prestare attenzione alla segnaletica e ai semafori di cantiere.