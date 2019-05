VICENZA – Arrestato 53enne dopo lunga serie di crimini: deve scontare più di 5 anni

La Divisione Anticrimine della Questura di Vicenza ha arrestato ieri, 22 maggio, il pluripregiudicato L.S., 53enne nato a Vicenza, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia.

L’uomo, noto alle forze di polizia poiché negli anni ha consolidato nel nostroterritorio la sua propensione a delinquere rendendosi responsabile di una lunga ed ininterrotta serie di delitti contro il patrimonio, venendo ripetutamente colto in flagranza di reato per furto aggravato, furto con strappo, rapina, nonché in violazione delle norme sugli stupefacenti di cui è consumatore abituale, al termine delle formalità di rito, è stato condotto in carcere a Vicenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dovendo scontare la pena residua di 5 anni 5 mesi e 17 giorni di reclusione.