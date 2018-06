VICENZA – AIM Ambiente: a San Pio X rinnovate e ampliate le calotte del “secco”

È iniziata in questi giorni la sostituzione delle calotte che consentono i conferimenti del rifiuto residuo nei cassonetti nella zona est della città.

L’attività di manutenzione delle attrezzature da parte di AIM Ambiente durerà circa tre settimane, interesserà oltre un centinaio di cassonetti, e per l’occasione saranno installate calotte più funzionali, in quanto più capienti, passando da 16 a 25 litri. L’innovazione arriva in seguito alla proficua e continua collaborazione con la ditta fornitrice che, su indicazione di AIM Ambiente, ha modificato le precedenti calotte, rendendole più pratiche inserendo anche una tecnologia di ultima generazione, ancor più affidabile e reattiva.

Rimane invariata la procedura per l’apertura delle calotte: ovvero attraverso l’avvicinamento della “chiave magnetica” verde già fornita agli utenti da di AIM Ambiente.

Non solo, ma in concomitanza con questi interventi, per due sabati consecutivi, il 9 e il 16 giugno, AIM Ambiente sarà presente, dalle 10 alle 12 presso la Ricicleria di San Pio X di Via Giuriato per consegnare la chiavetta a quanti non ancora l’avessero oppure per distribuirne una seconda a quanti la richiedessero.

Contestualmente, saranno date informazioni su un nuovo servizio che a breve AIM Ambiente attiverà nelle riciclerie di S. Pio X e di Via Venier. A partire da sabato 9 giugno, infatti, nelle due strutture saranno attivi contenitori per la raccolta di piccoli elettrodomestici e sorgenti luminose (quali lampadine a risparmio a led a vapori di mercurio, ecc.), che si affiancheranno al recente servizio Ecomobile, la piccola ricicleria itinerante tra i quartieri che ha incontrato un ampio gradimento tra gli utenti, per la sua comodità e per le tipologie di materiali che vi si possono conferire.

La ricicleria di S. Pio X è operativa da martedì a venerdì, dalle 14 alle 17, il sabato dalle 10 alle 17, con telefono 0444 397431.