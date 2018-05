Vicentino muore in Brasile facendo kitesurfing

Un vicentino di 37 anni è morto in Brasile, a Porto Seguro nello stato di Bahia mentre stava facendo kitesurfing, uno sport estremo (detto anche kiteboarding o più comunemente Kite) che consiste nel farsi trainare da un ‘aquilone’ usando il vento viene usato come propulsore.

Si tratta di Christian Pesavento, 37enne di Thiene, gelataio, istruttore di kitesurfing. L’incidente è avvenuto mercoledì, verso le 14 (ora locale, ore 19 ora italiana). Secondo le prime informazioni un colpo di vento improvviso avrebbe spinto in maniera anomala il suo kite e la tavola, di cui ha perso il controllo, l’avrebbe colpito al collo, spezzandoglielo. Non è chiaro se Pesavento sia morto per il colpo al collo o per annegamento. Sul corpo è stata disposta l’autopsia.