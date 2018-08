PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Intervista a Sergio Maistrello della scuola guida Ready2Go. Qualche utilissimo consiglio per chi si deve mettere in viaggio in auto. Di Paolo Usinabia