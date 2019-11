Via Quadri, proseguono i lavori per il nuovo percorso ciclopedonale

Proseguono, come da cronoprogramma, i lavori di realizzazione del percorso ciclo-pedonale lungo via Quadri per collegare l’itinerario ciclabile di strada di Bertesina a Parco Città e alla pista di via Chiminelli.

In questa fase del cantiere si rendono necessari la chiusura del passaggio pedonale semaforizzato e il restringimento della sede carrabile nella direzione verso Parco Città, con qualche significativo rallentamento alla circolazione.

Al termine dei lavori – indicativamente per la fine di novembre, condizioni meteo permettendo – è previsto il completo rifacimento dell’attraversamento pedonale, con un rinnovato impianto semaforico, oltre al ripristino delle due corsie per ciascun senso di marcia, grazie ad una rimodulazione delle corsie stesse e ad una traslazione dell’asse stradale.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili sul portale Luceverde (http://vicenza.luceverde.it/), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.