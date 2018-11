VERONA – Job&Orienta, Donazzan: “ITS e Alternanza scuola-lavoro è la direzione”

Ha preso il via ufficialmente ieri la 28esima edizione di JOB&Orienta salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, in Fiera a Verona fino a sabato 1 dicembre. L’evento, promosso da VeronaFiere e Regione del Veneto, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, vede come titolo per questa edizione“DALLA CITTADINANZA AL LAVORO. Promuovere i diritti, formare competenze, garantire opportunità”: a sottolineare l’urgenza di una scuola che sempre più sappia educare alla cittadinanza e insieme orienti e formi al lavoro, ma pure il ruolo del lavoro come elemento sostanziale, non solo formale, di cittadinanza.

A inaugurare l’evento, Maurizio Danese, presidente di Veronafiere Spa: «ll made in Italy, del quale Veronafiere tiene alta la bandiera nei settori più diversi, prende le mosse dall’investire sui giovani e sui loro talenti. Per questo supportiamo da 28 edizioni JOB&Orienta, momento fondamentale di confronto e crescita per studenti, insegnanti, istituzioni e mondo produttivo». Accanto a lui Elena Donazzan, assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari Opportunità della Regione del Veneto: «La manifestazione di Verona – ha detto l’assessore – è la sede in cui tutta l’Italia si ritrova a discutere sulle politiche dell’istruzione e del lavoro, a fare un bilancio sull’anno passato e a programmare quello futuro. La Regione del Veneto punta molto su alternanza scuola-lavoro e ITS, perché le imprese chiedono di raccordare sempre di più il mondo della scuola con il mondo del lavoro, e questa è una chiara risposta».

Sul ruolo di JOB&Orienta quale promotore del dialogo tra istruzione e sistema economico-produttivo è intervenuto il sindaco di Verona Federico Sboarina: «Il salone è un appuntamento fondamentale perché dà la possibilità a tanti giovani, ancora a scuola, di guardare un po’ al di là per vedere cosa può offrire il mondo del lavoro e per cominciare a indirizzarsi in un mercato che è sempre più complicato e vasto soprattutto in quest’era di comunicazione e di internet: JOB è uno strumento necessario per orientare i giovani»

Più di 500 le realtà presenti nell’ampia rassegna espositiva – scuole, istituti tecnici superiori (its), accademie e università, istituzioni, aziende in recruiting, agenzie per il lavoro, associazioni di categoria, agenzie per la selezione del personale,… – e oltre 200 gli appuntamenti in calendario – tra convegni istituzionali e dibattiti, workshop e laboratori esperienziali, eventi di animazione e spettacolo -, con più di 300 relatori dei diversi mondi delle istituzioni locali e nazionali, dell’economia, della cultura.