VENETO – Vigneti: c’è tempo fino a domani per chiedere i contributi

Si chiudono domani i termini per i viticoltori che intendono accedere ai benefici previsti per ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Il bando, inizialmente previsto in scadenza il 30 giugno, assegnerà contributi per oltre 16 milioni e mezzo di euro ai viticoltori del Veneto per riconversione e reimpianto dei vigneti. Le domande di sostegno pubblico alle spese in conto capitale vanno presentate ad Avepa. “Lo scorso anno il programma di sostegno regionale ha erogato 12,3 milioni di euro di contributi a 918 imprese, accogliendo tutte le domande in graduatoria. Per il 2019 ci sono circa 4 milioni di euro in più di finanziamento per chi produce vini di alta qualità ed è già autorizzato all’impianto di nuovi vigneti”, ricorda l’assessore regionale all’Agricoltura Giuseppe Pan. Il bando 2019 rappresenta l’ultima possibilità data dalla normativa europea di finanziare impianti effettuati con autorizzazioni derivate dalla conversione dei diritti d’impianto antecedenti il 2015. Per agevolare l’esecuzione delle opere agli agricoltori è concesso un anticipo dell’80% del contributo, previa presentazione di fideiussione.