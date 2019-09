VENETO – Nasconde 2 kg di cocaina in casa: arrestato

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Venezia: arrestato dalle volanti un uomo di 31 anni incensurato che deteneva a casa 2 kg di cocaina.

Nella giornata di ieri un equipaggio di volante impegnato nel servizio di controllo del territorio a Marghera ha proceduto al controllo di un uomo, che camminava lungo via Pisanelli in direzione di via Beccaria.

Questi per prendere la carta d’identità ha aperto il marsupio che portava legato alla vita e ha lasciato intravedere agli operatori due pezzi di sostanza verosimilmente “cocaina” compatta tipo “sasso” di colore bianco, confezionati in due sacchetti trasparenti sottovuoto.

L’uomo incensurato, vistosi scoperto, ha ammesso che si trattava di cocaina del peso di oltre 200 grammi. Gli Agenti vista la grande quantità di droga, detenuta dal fermato dentro il marsupio, hanno effettuato una perquisizione presso la sua abitazione, dove hanno rinvenuto 2kg di cocaina oltre a strumenti per il confezionamento delle dosi.

S. D, albanese, è stato arrestato per detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente ed associato alla locale casa circondariale, a disposizione dell’A.G. competente.