VENETO – Tenta il suicidio e poi ci ripensa: 29enne vicentino ustionato

Un 29enne vicentino di Marostica è ricoverato all’ospedale di Padova con ustioni di primo grado al busto e alle gambe dopo aver tentato il suicidio. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Il giovane, con problemi psichici, si portato stamane con la propria auto fino a Cessalto (Treviso), l’aveva cosparsa di benzina, le aveva dato fuoco e si era chiuso all’interno. Ha poi cambiato idea e si è messo in salvo. Alcune persone che hanno assistito a quanto accaduto hanno chiamato i soccorsi. Sul posto i carabinieri e i sanitari del Suem 118 che l’hanno portato al reparto grandi ustionati di Padova. Immediata poi la chiamata ai soccorsi da parte di alcune persone che hanno assistito alla scena. In via Piovega sono arrivati i carabinieri e l’elicottero del Suem 118. Ha riportato ustioni di primo grado.