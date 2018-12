VENETO – TAV, Fracasso: “La Lega non perda altro tempo”

“Sulle grandi opere che il Nord Italia attende e chiede, la Lega deve uscire dall’ambiguità. è troppo comodo essere al Governo a giorni alterni”. Così il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Stefano Fracasso interviene a seguito della manifestazione organizzata ieri da Confindustria e altre 11 categorie a favore delle infrastrutture, e in particolare della TAV.

“La Lega, ora che è al governo da ben sei mesi, faccia davvero quello che dice da sempre di fare: ascoltare il nord e il territorio. La protesta di 3000 aziende, e di ben dodici categorie rappresentative di artigiani, commercianti, cooperative e di industriali dovrà pur significare qualcosa. Da tempo diciamo che la TAV è un’opera fondamentale per il nostro territorio: non solo per lo sviluppo e per l’ambiente, visto che si incentiverebbe fortemente il trasporto su rotaia rispetto a quello su gomma, ma anche per le migliaia di pendolari veneti che da anni aspettano che ci sia un raddoppio dei binari della tratta tra Verona-Padova, in modo da avere un servizio di qualità e davvero adeguato in orari e numero di corse alle esigenze di chi si muove ogni giorno per studio e lavoro. Questo sedicente governo del cambiamento sta mettendo un freno al Paese, allo sviluppo e sta rischiando di bruciare delle opportunità di futuro. Zaia e i suoi si sbrighino: il treno rischia di partire”.