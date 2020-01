VENETO – Ragazza trovata morta in hotel a Padova

Una ragazza di 29 anni di Piove di Sacco è stata trovata morta stamane in una stanza dell’Hotel Arcella in via Jacopo Avanzo 7 a Padova. A trovarla l’albergatore di origine cingalese che gestisce la struttura, che stamane, finito il periodo di permanenza di tre giorni della giovane, ha suonato alla porta senza avere risposta. La notizia è riportata da Il Mattino di Padova. Sul posto sono stati chiamati il Suem 118 e la Polizia che ha aperto la porta. La ragazza era senza vita, seduta su una sedia, con la testa riversa all’indietro. I primi indizi fanno pensare ad una morte per overdose. La Polizia sta cercando di identificare un ragazzo nigeriano di 35 anni che ha passato le prime due notti con la ragazza in un’altra stanza dell’albergo. L’ultima notte la giovane si era trasferita in una nuova stanza e aveva pagato il conto all’albergatore.