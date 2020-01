VENETO – Parroco rivela casi di pedofilia, parte un’indagine

La procura di Padova ha aperto un fascicolo sulla base delle dichiarazioni di don Marino Ruggero, prete di San Lorenzo, Albignasego, allontanato dalla curia di Padova dal suo ministero per comportamenti sconvenienti. Don Marino, in risposta all’allontanamento da parte del Vescovo, ha in più occasioni detto di essere stato a conoscenza di casi di preti pedofili sui quali la curia padovana avrebbe sorvolato. Sulla base di queste dichiarazioni la procura, dopo una segnalazione da parte dei carabinieri, ha aperto un fascicolo senza indagati. (ANSA).