VENETO – Incendio in abitazione: muore una donna

Alle ore 12:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Buzzati in località Rasai nel comune di Seren del Grappa per l’incendio di un’abitazione: deceduta un’anziana. I pompieri arrivati da Feltre sono entrati nell’appartamento invaso dal fumo e delle fiamme dotati di autorespiratori, spegnendo l’incendio, che hanno interessato il soggiorno e rinvenendo il corpo senza vita della donna 85 enne come accertato dai sanitari del SUEM. Al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco le cause, che hanno innescato le fiamme nell’appartamento. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di aereazione e messa in sicurezza della casa sono terminate dopo circa due ore.