VENETO – Gattone entra nel motore di un’auto, salvato dai pompieri

Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti per salvare un gatto, rifugiatosi all’interno del vano motore di un’auto. Una giovane donna si stava apprestando a partire in via Peschiera a Padova con la propria Opel Corsa quando ha sentito un forte miagolio provenire da sotto l’auto. Cercando la fonte del lamento si è accorta che il miagolio proveniva dal motore. I pompieri dopo aver localizzato l’animale ben mimetizzato nel vano motore, hanno alzato l’auto, riuscendo non senza difficoltà ad estrarlo dal sotto scocca della vettura. Il gatto, di bella taglia, è stato preso in custodia dalla proprietaria dell’auto, che si è offerta di portarlo dal veterinario per un controllo e poi adottarlo e tenerlo con i suoi due mici!