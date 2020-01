VENETO – Cade da un pendìo con trattore: ferito 51enne

Poco prima delle 11, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Croce d’Aune nel comune di Pedavena per la caduta da un pendio di un agricoltore, che era bordo di un piccolo trattore: ferito un 51 enne del posto. L’uomo stava conducendo il mezzo agricolo quando per cause in corso di accertamento è caduto a valle per diversi metri, capovolgendosi e fermandosi contro delle piante. I vigili del fuoco arrivati da Feltre, hanno collaborato insieme al personale del Suem 118 ai soccorsi dell’uomo, che è stato stabilizzato dai sanitari per poi essere elitrasportato all’ospedale di Treviso. I vigili del fuoco con l’ausilio dell’autogrù arrivata da Belluno hanno recuperato il piccolo trattore e il rimorchio. Le operazioni di soccorso sono terminate intorno alle 15.