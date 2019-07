VENETO – Agricoltore muore schiacciato dal trattore

Un agricoltore di 66 anni è morto questa mattina dopo essersi rovesciato con il suo trattore a Cellore d’Illasi, in località Cisolino, in provincia di Verona. Si tratta di Luigi Castagna, residente Lavagno in via Canova.

Per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del trattore che si è capovolto e non ha dato scampo all’uomo, rimasto schiacciato sotto il mezzo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, intervenuti con l’elicottero di Verona Emergenza, assieme ai Vigili del fuoco di Caldiero, che hanno sollevato il mezzo e ricomposto il corpo dell’uomo, rimasto ucciso all’istante per le gravi lesioni riportate nello schiacciamento sotto il peso del mezzo agricolo. A chiamare aiuto è stato un agricoltore passato vicino al fondo di Castagna poco prima delle 8. L’uomo si trovava sotto il mezzo ai piedi di una scarpata. E’ stato chiamato prima il cugino della vittima, che abita poco lontano e poi il 118. Per estrarre il cadavere è intervenuto anche un altro agricoltore con un escavatore.

Secondo una prima ricostruzione il 66enne stava provenendo da una strada sterrata in direzione Tregnago ed era diretto a casa. Al bivio con una strada asfaltata che successivamente incrocia la Provinciale 16 il trattore ha proceduto dritto finendo nella scarpata.



Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del fatale ribaltamento, ma l’incidente non è stato considerato in ambiente lavorativo. (ANSA).