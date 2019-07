VENETO – 55 ragazzini abbandonati sul pullman, l’autista: “Vado a Jesolo”

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Un pullman pieno di ragazzini di età compresa fra i 10 e i 17 anni, partito dalla Svizzera, è stato abbandonato per ore nell’area di sosta di Cessalto, dopo che l’autista li ha abbandonati per passare la serata a Jesolo.

Sul posto è intervenuta la Polstrada che ha chiesto ai 55 ragazzini cosa fosse accaduto ed ha poi provveduto a dare loro da bere e mangiare.

Il pullman era diretto a Trieste. L’autista, arrivato al parcheggio, non poteva proseguire poiché aveva guidato per 9 ore consecutive. E’ quindi sceso, ha chiamato un taxi lasciando le chiavi del mezzo all’unico ragazzino maggiorenne. Quest’ultimo l’avrebbe poi chiamato diverse volte senza ottenere risposta. I ragazzini hanno quindi piantato le tende nell’area verde dell’autogrill per passarvi la notte, prima dell’arrivo della polizia alle 9 di mattina

L’uomo non è stato denunciato perché nel pullman vi era un maggiorenne. Il pullman è poi ripartito