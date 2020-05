Valdagno, spaccio di eroina: fuga e arresto per un giovane

L’8 maggio, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Recoaro Terme ha individuato due giovani in Valdagno via Carducci, che alla vista del militari sono saliti a bordo di un’autovettura, fuggendo

Immediatamente i militari hanno bloccato i fuggitivi mentre una seconda pattuglia della Stazione di Valdagno, giungeva in supporto sul posto.

Dai primi controlli, sui ragazzi fermati, è emerso che erano già stati segnalati per questioni relative all’uso di stupefacenti, ed il comportamento tenuto, in occasione del controllo, ha fatto ritenere che l’incontro fosse finalizzato all’acquisto di tali sostanze.

L’immediata perquisizione sul posto dei fermati ha portato al sequestro di due coltelli a serramanico che i giovani avevano con sé, oltre a due flaconi di metadone, di cui il conducente ha ammesso la proprietà.

I militari hanno deciso quindi di procedere anche alla perquisizione locale presso la casa dell’autista Preto Emanuele, trentenne residente a Valdagno, già conosciuto dalle forze di polizia, dove venivano rinvenuti e sequestrati: 26 grammi di eroina suddivisa in dosi; un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente; 1.430,00 euro, provento dell’attività di spaccio.

Il valdagnese è stato arrestato e condotto agli arresti domiciliari. Questa mattina, presso la Tenenza dei Carabinieri di Montecchio Maggiore. In videocollegamento col Tribunale di Vicenza, l’arresto è stato convalidato ed il giovane posto agli arresti domiciliari in attesa del processo, che si terrà in seguito, avendo l’imputato chiesto termine per istruire la propria difesa.